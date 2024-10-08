Tekirdağ'da hayatını kaybeden Sıla bebeğin cenazesi teslim edildi Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve darbedilen Sıla bebeğin cansız bedeni, yakınları tarafından sabah saatlerinde teslim edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve darbedilen Sıla bebekten kötü haber geldi.

1 aya yakındır hastanede tedavi gören 2 yaşındaki Sıla bebek, dün hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesini, adli tıp incelemesinin ardından aile yakınları teslim aldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sıla bebeğin gözyaşı döken yakınlarına Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri destek oldu.

Bebeğin cenazesinin, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'nin "uyanmadığını" belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, dün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir aydır tedavide tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)