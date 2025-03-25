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İHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, horoz dövüştürüldüğü belirlenen bir çiftliğe jandarma ekipleri baskın yaptı.

Operasyonda 29 kişi yakalanırken, bahis için kullanılan 24 bin 705 TL paraya el konuldu.

ÇİFTLİĞE JANDARMA BASKINI

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine Y.E.'ye ait çiftlikte operasyon düzenledi.

Baskında, 25 metrekarelik ring alanı, 1 adet terazi, 24 horoz ve bahis için kullanılan 24 bin 705 TL ele geçirildi.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Çiftliğin sahibi Y.E. ve organizatör U.R.E. gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen U.R.E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

CEZALAR TOPLAM 258 BİN TL’Yİ AŞTI

Horoz dövüşüne katılan 29 kişiye, kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplamda 258 bin 916 TL idari para cezası kesildi.

Kurtarılan 24 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.