Tekirdağ'da İstanbul plakalı araç yoğunluğu yaşanıyor İstanbullular Ramazan Bayramı için rotayı Tekirdağ'a çevirince Megakent'te yollar boş kaldı, bölgede ise uzun araç kuyrukları oluştu.

AA

Okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı tatilini birleştiren vatandaşlar yollara düştü.

Bayramı farklı bölgelerde geçirmek isteyenler, rotalarını belirledi ve arefe gününden harekete geçti.

İstanbullular Tekirdağ'a akın etti

Megakent'te vatandaşların büyük çoğunluğunun tercihi yakın iller oldu. Bunlardan biri de Tekirdağ.

Tatilin başlamasıyla birlikte Tekirdağ yollarında İstanbul plakalı araçlar yoğunluk gösterdi.

Yoğunluk sürüyor

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ise araç trafiğinin daha seyrek olduğu gözlendi.

Bayramın ikinci gününde de yoğunluk devam ediyor.

Yollarda tedbirler alındı

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.

Güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

Karayolundaki yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)