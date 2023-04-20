Tekirdağ'da İstanbul plakalı araçlar yoğunluk gösterdi İstanbullular Ramazan Bayramı için rotayı Trakya'ya çevirdi. Megakent'te yollar boş kalırken, kentte ise uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA

Okulların tatil olmasıyla birlikte Ramazan Bayramı tatilini birleştiren vatandaşlar yollara düştü.

Bayramı farklı bölgelerde geçirmek isteyenler, rotalarını belirledi ve arife gününden harekete geçti.

Gözler ise İstanbul trafiğine çevrildi.

Megakentte yollar boş kaldı

Akıcı olan ve köprülerde az sayıda görülen araçlar, şehrin büyük yoğunluğunun diğer illere gittiğini gözler önüne serdi.

Megakent'te vatandaşların büyük çoğunluğunun tercihi ise yakın iller oldu.

Tekirdağ'a akın ettiler

Bunlardan biri de Tekirdağ.

Tatilin başlamasıyla birlikte Tekirdağ yollarında İstanbul plakalı araçlar yoğunluk gösterdi.

Tekirdağ'dan İstanbul yönüne ise araç trafiğinin daha seyrek olduğu gözlendi.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul karayolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkiilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.