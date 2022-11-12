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- Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonu: 8 kişi yakalandı
Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonu: 8 kişi yakalandı
Çorlu'daki polis ekiplerince başlatılan kaçak göçmen operasyonunda yakalanan 8 kişi sınır dışı edilecek.
- 12.11.2022 - 15:40
Türkiye'de kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak'ta kaçak göçmenlere yönelik operasyon başlattı.
8 kişi yakalandı
İHA'nın haberine göre, yapılan denetimde yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı.
Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen göçmenler, işlemleri için Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi’ne sevk edildi.
Sınır dışı edilecekler
Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.