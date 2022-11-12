Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonu: 8 kişi yakalandı

Çorlu'daki polis ekiplerince başlatılan kaçak göçmen operasyonunda yakalanan 8 kişi sınır dışı edilecek.

Türkiye'de kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak'ta kaçak göçmenlere yönelik operasyon başlattı.

8 kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, yapılan denetimde yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı.

Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen göçmenler, işlemleri için Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi’ne sevk edildi.

Sınır dışı edilecekler

Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.



