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- Tekirdağ'da kar 10 santimetreyi aştı
Tekirdağ'da kar 10 santimetreyi aştı
- İHA
- 27.01.2021 - 09:04
Marmara bölgesi, Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi.
KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE
Tekirdağ’ın merkezinde gece saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı sabaha karşı 10 santimetreyi aştı.
Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği yokuşta sabah işe yetişmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Tekirdağ'da kar 10 santimetreyi aştı VİDEO
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Yokuşta kalan araçların yardımına vatandaş koştu.
Bazıları iterek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yokuşu çıkamayan sürücüler geri dönerek, başka yolu tercih etti.
Bir taksici esnafı da yoldaki karları kürekle temizleyerek, sürücülere yardımı oldu. Sürücüler, kar küreme çalışmalarının daha sık yapılmasını istedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.