Malkara ilçesinde lapa lapa yağan kar sonrası kayak pistine dönen yolda sürücülere zor anlar yaşattı. 10 santimetreyi aşan karla kaplı zeminde yokuşu çıkamayan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar.

Marmara bölgesi, Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Tekirdağ’ın merkezinde gece saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı sabaha karşı 10 santimetreyi aştı.

Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği yokuşta sabah işe yetişmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'da kar 10 santimetreyi aştı VİDEO

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yokuşta kalan araçların yardımına vatandaş koştu.

Bazıları iterek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yokuşu çıkamayan sürücüler geri dönerek, başka yolu tercih etti.

Bir taksici esnafı da yoldaki karları kürekle temizleyerek, sürücülere yardımı oldu. Sürücüler, kar küreme çalışmalarının daha sık yapılmasını istedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.