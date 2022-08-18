Tekirdağ'da maaş eylemi yapan belediye işçileri, gizli çekim yapan drone'u yuhaladı

Maaşlarının yetersiz olduğunu savunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, belediyenin yeni binası önünde protesto yaptı. Bu sırada çatıdan drone gönderen şahıs, tezahüratla yuhalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, ikinci kez maaş eylemi yaptı.

Maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçinemediklerini savunan işçiler belediyenin yeni binası önünde seslerini yükseltti.

Yaklaşık olarak mağdur 500 çalışanın bulunduğu protestoda, belediye binasının çatısından gizlice drone gönderildi.

İşçilerin üzerine drone gönderdiler

İşçileri bu yöntemle görüntülenmeye çalışılırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik birimlerinden izinsizce işçilerin üzerine gönderilen dronu kullanan şahsın peşine düştü.

Polisin o bölgeye doğru yöneldiğini fark eden şahıs, bir an drone cihazını geri çekmeye çalıştı.

Tekirdağ'da maaş eylemi yapan belediye işçileri, gizli çekim yapan dronu yuhaladı VİDEO

Eli ayağına dolaşan şüpheli kameradan kaçamadı

Dronlu şahsın o anları, kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi.

İşçiler yuhaladı

Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden drone kullanıcısı, çatıda kendini saklamaya çalıştı.

İşçiler de drone'a doğru ‘Yuh’ diye bağırarak tepkilerini gösterdi.