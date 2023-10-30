Tekirdağ'da meyve ağaçlarını sulamak için sondaj yaptı! Kuyudan gaz çıktı: Poşete doldurarak test yaptı Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı, kuyudan çıkan gazı poşete doldurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Ganos Segmenti üzerinde meyve ağaçlarını sulamak için sondaj çalışması başlatıldı.

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş'ın başlattığı sondaj çalışmaları sırasında bir patlama yaşandı.

Alanda su aramak için yapılan sondaj çalışmalarında 136 metreye ulaşılınca bir anda basınçlı gaz çıkışı yaşandı.

5 günden bu yana da basınç düşmeden gaz çıkışı devam ediyor.

Pet şişeyi fırlatıyor

Ganos fay hattı üzerinde meydana gelen bu olay mahalle sakinlerini de tedirgin etti.

Çevrede boğazları kurutan, yoğun petrol ve gaz kokusu mevcut iken gaz çıkışının olduğu yere pet şişe atılınca dışarıya fırlatıyor.

Gazı çöp poşetine doldurdu

Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, köy sakinleri ile çıkan havanın ne olduğunu test etmek için çıkan basınçlı havayı çöp poşetine doldurdu.

Çöp poşetinden bir delik açılması üzerine yakılan çakmakla çıkan gaz bir anda alev aldı.

O anlar kaydedildi

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz"

Bunun üzerine durumu yetkililere bildiren Muhtar Altıntaş, "Bir amcamız meyveye su almak için sondaj vurdurmuş. Sondaj vurduğu gün makine 130'a indiğinde başlık değiştirirken makine bir boşluğa düşmüş.

Makine boşluğa düştükten sonra yukarıya basınçlı bir gaz gelmiş. 5 günden itibaren çıkan gaz basınçlı bir şekilde devam ediyor. Yetkililerin buna bir önlem almasını istiyoruz.

Çünkü gaz kesileceğe benzemiyor ve çok yanıcı bir gaz. Gazda yoğun bir petrol kokusu var. Hatta orada çiftçilik yapan, hasat yapan vatandaşlarımız boğaz kuruluğu yaşamış." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)