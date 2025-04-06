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AA & Ensonhaber

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde motosiklet sürücüsüne şiddet uyguladığı iddia edilen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Çorlu ilçesinde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" bilgisine yer verildi.

İDARİ VE ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş talep edildiği, polisler hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı belirtildi.