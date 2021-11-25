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    Tekirdağ'da oto hırsızları polise yakalandı

    Tekirdağ'da oto hırsızlığına karışan şüpheliler polis operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 19:40
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    Tekirdağ'da oto hırsızları polise yakalandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde 1, Çorlu ilçesinde 4 olmak üzere toplam 5 oto hırsızlığının şüphelisi ve benzer suçlardan 39 adet suç kaydı da bulunan bir şahıs Çorlu ilçesinde son çaldığı araç ile yakalandı.

    Ayrıca yapılan çalışma neticesinde, oto hırsızlığını birlikte yaptığı ve meydana gelen bir gasp olayının, aynı zamanda 2 hırsızlık olayının firari şüphelisi olan diğer şahıs da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

    5 ADET ÇALINTI OTO VE 2 DE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

    Şahıslar ile ilgili yapılan aramalarda, 5 adet çalıntı oto, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet satır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü.

    Tekirdağ da oto hırsızları polise yakalandı #1

    Tekirdağ da oto hırsızları polise yakalandı #2

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