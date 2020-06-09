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    Tekirdağ'da otomobil kahvehaneye girdi

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün aracından indikten birkaç saniye sonra geri hareket eden araç, bir kahvehaneye girdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 09.06.2020 - 14:58
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    Tekirdağ'da otomobil kahvehaneye girdi

    Kaza Tekirdağ'da, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün lokantadan paket servis yaptırmak için aracından indiği hafif ticari araç, birkaç saniye sonra geri hareket etti.

    ARAÇ, 200 METRE GERİ GİDİP KAHVEHANEYE DALDI

    Yaklaşık 200 metre yolda geri geri hareketlenen araç, yoldan çıkarak bir kahvehaneye girdi.

    Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kahvehanenin kapı ve camları kırılırken, araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tekirdağ'da otomobil kahvehaneye girdi- İZLE

    "ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDEYİM"

    Kazanın ardından konuşan kahvehane işletmecisi Ali Güreşçi, “Gece yarısı kontrolden çıkan bir araç mekanıma girmiş. Gelip baktığımda manzara karşısında şoke oldum, şaşkınlık içerisindeyim. Hasarımız büyük, gereken yapılıyor" dedi.

    Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

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