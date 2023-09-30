Tekirdağ!da sağanak! 10 dakikada yollar dereye döndü...

İHA
Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da bugün öğleden sonra sağanak yağış aniden bastırdı.
10 dakikalık yağış sokakları göle çevirdi
Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinin sokaklarını bir anda dereye dönüştürdü.
Dereye dönüşen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, mazgallar çöplerle tıkandı.
Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
Şiddetli yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı.
Şemsiyesini yanına alan vatandaşlar şiddetli yağışı görünce şemsiyesine açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)