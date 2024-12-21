Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, bu sabahtan itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak etkisini gösterdi.

SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Edirne ve Kırklareli'de de sabahtan itibaren yer yer sağanak etkili oldu.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

DURAKLARA SIĞINDILAR

Yağıştan korunmak isteyenler, duraklara ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

EKİPLER SRÜCÜLERİ UYARDI

Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alıp sürücüleri uyardı.

Bölgede yağışların yer yer etkili olması bekleniyor.