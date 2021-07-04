Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a çıkarken, entübe edilen 6 kişinin tedavisi devam ediyor. Tedavisi tamamlanan 11 kişi ise taburcu edildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 Haziran'da hastaneye başvuran vatandaşların, sahte içkiden dolayı zehirlendikleri belirlenmişti.

Sahte içkiden zehirlenerek Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen kişilerden 9'u hayatını kaybederken, durumu kötüye giden 6 kişi entübe edildi.



Yaşanan olayların ardından harekete geçen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri, 50 litre sahte içki ve 30 bin makaron ele geçirirken, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ'da yaşanan sahte içki ölümleri ilk değil. 9 Ekim 2020 yılından itibaren, 2020 Aralık ayına kadar sahte içkiden dolayı, 14 ilde 92 kişi hayatını kaybetmişti.

29 KİŞİ ZEHİRLENDİ, ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Bugün hayatını kaybeden Levent Engin'in eşi Nurcihan Engin, yine sahte içki nedeniyle kısa bir süre önce yaşamanı yitirdi.

Çorlu'da, 25 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden dolayı 29 kişi zehirlendi.

Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin, Turan Vardı ve Remzi Zabınoğlu yaşamını yitirdi.

BÖBREKLERİ BAĞIŞLANDI

Levent Engin'in ölümünün ardından doktorlar, kardeşi Erhan Engin'i davet ederek, organlarını bağışlayıp bağışlamayacağını sordu.

Kardeş Engin'in organları bağışlaması üzerine, İstanbul'dan bir ekip organları almak için Çorlu Devlet Hastanesi'ne geldi.

Yapılan kontrollerde diğer organları zarar gören Levent Engin'in sadece böbrekleri uygun bulunarak başka bir hastaya nakledilmek üzere alındı.





6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç tutuklandı.



2020 YILINDA 92 KİŞİ ÖLDÜ

Sahte içki can almaya devam ederken, Tekirdağ'da yaşanan ölümlerin ardndan, 2020 yılı Ekim ayından 2020 Aralık ayına kadar, sahte içki nedeniyle 92 kişinin hayatını kaybettiği akıllara geldi.

O dönem sahte içkiyle mücadele kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 427 alkollü eğlence mekanı, 162 tekel büfe market ve toptancı ile 4 depoya baskın düzenlenmişti.

2020 yılında 14 ilde görülen sahte içki ölümleri ise şekilde;

İzmir: 40

İstanbul: 10

Aydın: 10

Mersin: 8

Kırıkkale: 7

Kırklareli: 7

Bursa: 3

Muğla: 2

Zonguldak: 2

Tekirdağ: 2

Balıkesir: 2

Samsun: 1

Trabzon: 1