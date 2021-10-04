Tekirdağ'da saldırıya uğrayan bekçi kurtarılamadı

Görevi sırasında müdahale etmek istediği kavgada pompalıyla vurulan Fırat Doğan, 1,5 ayın sonunda şehit düştü.

13 Temmuz'da, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan'ın üzerine, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açılmıştı.

Gökçen Koşal şehit olurken, Fırat Doğan ise ağır yaralanmıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Fırat Doğan yoğun bakım servisinde yaşam savaşı verirken; eşi Nesibe Doğan, Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirmişti.

KURTARILAMADI

Doğan'dan bugün ise acı haber geldi.

EGM: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Emniyet Genel Müdürüğü (EGM), sosyal medya üzerinden Doğan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Tekirdağ Süleymanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan, 14.07.2021 tarihinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 03.10.2021 günü kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Alah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadeleri yer aldı.