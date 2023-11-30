Tekirdağ'da Seçil Erzan'ın çocukluğunun geçtiği mahalle sessizliğe gömüldü Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan ile 'çantacısı' olduğu iddia edilen Nazlı Can'ın çocukluklarının geçtiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi'nde olayın şaşkınlığı yaşanıyor.

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DHA

Futbol dünyası büyük vurgunu konuşuyor...

Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen ve büyük ses getiren dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

46 günde yüzde 253 vaadi

Soruşturma kapsamımda banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan, Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimlerin de yer aldığı futbol dünyasından birçok kişinin yüksek faiz getirisi vaadiyle milyonlarca dolar ve Türk Lirasını dolandırdığı iddia ediliyordu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in de futbolcularla Erzan'ı tanıştıran isim olduğu iddia adilen olayda vadedilen paralar dikkat çekiyor.

44 milyon dolar topladı

İddia ve davacı ifadelerine göre bankacı Erzan ünlü isimlerden toplamda 44 milyon dolar topladı.

Erzan'ın bu paraları 46 günde yüzde 253 getiri vaadiyle aldığı belirtildi.

Bu vaat, mevcut bankacılık sistemi incelendiğinde akıl dışı bir gelir olarak nitelendiriliyor.

Mahalle sessizliğe gömüldü

Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın çocukluğunun geçtiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi'nde sessizlik hakim.

Mahalleli konuya ilişkin konuşmak istemezken, muhtarı Yücel Başaran ise tahliye olduktan sonra Nazlı Can ile görüştüğünü söyledi.

"Nazlı'nın bu işle alakalı böyle fazla alakası olduğunu zannetmiyorum"

Başaran yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Nazlı, gözaltına alınırken de görüştüm, çıktıktan sonra geçmiş olsun dileklerimi iletmeye gittiğimde de görüştüm. Nazlı'nın bu işle alakalı böyle fazla alakası olduğunu zannetmiyorum. Sadece Seçil Hanım ile birlikte çocukluk arkadaşıydı, görüşüyorlardı. Bu olayla ilgili olarak bilgi vermedi. Ziyarette öyle bir konu açılmadı zaten. 7 ay içeride yatıp, gözaltında olup çıkan bir insanın psikolojisi ister istemez etkileniyor. Onun da biraz etkilendiğini gördüm.

"Bizim köyümüzün bu şekilde anılmasından biz çok rahatsızız"

Mahallenin olayla ilgili şaibe altında olduğunu söyleyen Başaran şöyle devam etti:

Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa mutlaka bizim kulağımıza gelirdi. Bundan herkes rahatsız. Köyden para toplanma bilgisi kesinlikle yanlış bir bilgidir. Bizim köyümüzün bu şekilde anılmasından biz çok rahatsızız. Vatandaşlar da komşular da bu konuda çok rahatsız. Böyle bir şeylerin yaşandığını duyuyoruz. Ama bunun köy halkına mahal edilmesi, burada mağduriyetlerin olduğunu duymamız bizim üzüyor. Bunlar köyle alakalı olmayan şeyler.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)