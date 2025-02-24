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Tekirdağ’da sinir krizi geçiren şahıs evde ne bulduysa 5. kattan attı

Tekirdağ’da sinir krizi geçiren şahıs evde ne bulduysa 5. kattan attı Süleymanpaşa ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, evde ne bulduysa 5’inci kattan sokağa fırlattı, polis aracı dahil birçok araç zarar gördü.