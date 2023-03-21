Tekirdağ'da sis: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Tekirdağ güne sisle başladı.
Süleymanpaşa ilçesindeki bazı bölgelerde görülen yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Özellikle sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan sis, ilerleyen saatlerde bağlantı yollarının tamamında etkili oldu.
Görüş mesafesi 10 metreye kadar azaldı
Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar azaldığı ilçede, araçlar sis farlarını yakarak yavaşça ilerleyebildi.
Aşırı sis, servislerden inen vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Sürücüler bir kaza yaşanmaması adına trafikte yavaş seyretti.
Tekirdağ'ın merkezi adeta sisle kaplandı.