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    Tekirdağ'da sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüsün çarpması kameraya yansıdı.
    • 13.04.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 19:51
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    Tekirdağ'da sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı

    Başıboş köpek sorunu neredeyse bir can daha alıyordu.

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan İmar Sokak’ta küçük bir çocuk sokak köpeklerinden korkup kaçmaya çalıştı.

    O anlar kameraya yansıdı

    Çocuğun aniden yola atlaması ve sonrasında minibüsün çarpması sonucu yaralanması korkuttu.

    Korku dolu o anlar ise kameraya yansıdı.

    Tekirdağ'da sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı VİDEO

    Çevre sakinleri isyan etti

    İHA'nın aktardığına göre başıboş köpeklerle ilgili çalışma yapılmasını isteyen ilçe sakinleri, “Hayvanlar candır, dosttur hepimiz biliyoruz. Lakin bazıları aç kaldığından dolayı saldırganlaşıyor ve havlamaya başlıyorlar. En önemlisi çocuklarımızın canı tehlikeye girebilir. Gerekli çözüm bulunsun” dediler.

    Tekirdağ da sokak köpeklerinden kaçan çocuğa minibüs çarptı #1


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