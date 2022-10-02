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    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti

    SOLOTÜRK, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
    • 02.10.2022 - 19:56
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 20:41
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    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti

    Tekirdağ'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün rüzgarı esti.

    SOLOTÜRK, Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

    Sahile akın eden binlerce kişi, SOLOTÜRK gösterisini izledi.

    Yaklaşık yarım saat süren SOLOTÜRK ekibinin gösterisi, izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

    SOLOTÜRK atandaşları selamladı

    Gösteriyi izlemeyen çok sayıda kişi, akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazıları da gösteriye alkışlarla destek verdi.

    DHA'nın haberine göre; SOLOTÜRK, uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #1

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #2

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #3

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #4

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #5

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #6

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #7

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #8

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #9

    Tekirdağ’da SOLOTÜRK rüzgarı esti #10


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