Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 2 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi yaptığı prova uçuşuyla izleyenlerin nefesini kesti.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ’da yapacağı gösteri uçuşu öncesinde bugün prova uçuşu gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa ilçesinin kıyı kesimlerinde ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK, akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

İzleyenleri kendine hayran bıraktı

Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de izleyenleri kendine hayran bıraktı.

2 Ekim'de Süleymanpaşa’da

DHA'nın haberine göre; SOLOTÜRK, 2 Ekim Pazar günü Süleymanpaşa’da gösteri uçuşu yapacak.

Tekirdağ'da SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti VİDEO





































