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    Tekirdağ'da SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti

    Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 2 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği gösteri öncesi yaptığı prova uçuşuyla izleyenlerin nefesini kesti.
    • 30.09.2022 - 21:28
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 21:45
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    Tekirdağ'da SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti

    Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ’da yapacağı gösteri uçuşu öncesinde bugün prova uçuşu gerçekleştirdi.

    Süleymanpaşa ilçesinin kıyı kesimlerinde ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK, akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

    İzleyenleri kendine hayran bıraktı

    Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de izleyenleri kendine hayran bıraktı.

    2 Ekim'de Süleymanpaşa’da

    DHA'nın haberine göre; SOLOTÜRK, 2 Ekim Pazar günü Süleymanpaşa’da gösteri uçuşu yapacak.

    Tekirdağ'da SOLOTÜRK'ün prova uçuşu nefes kesti VİDEO

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #1

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #2

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #3

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #4

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #5

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #6

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #7

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #8

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #9

    Tekirdağ da SOLOTÜRK ün prova uçuşu nefes kesti #10


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