Tekirdağ'da tekne yan yattı: 2 kişi son anda kurtarıldı

AA

Tekirdağ'da fırtınanın etkili olduğu Şarköy ilçesinde bir tekne, makine arızası ve su alması nedeniyle yan yattı. Teknede mahsur kalan S.A. (45) ve İ.K. (58) isimli iki kişi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kötü hava koşulları nedeniyle denizden kurtarma yapılamayınca, karadan kurtarma ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik, AFAD, Emniyet ve dalış ekipleri ortak bir operasyonla bölgeye intikal etti. Dalgıçlar, tekneye ulaşarak 2 kişiyi güvenli bir şekilde suya indirdi ve karaya çıkardı. Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.