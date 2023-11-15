Yurdun dört bir yanında terörle mücadele devam ediyor.
Yapılan operasyonlar sonucunda örgütün üst düzey sorumluları da ekiplerden kaçamıyor.
Bu kapsamda yapılan operasyonların son adresi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi oldu.
DEAŞ operasyonu
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkemiz içerisinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.
Sözde üst düzey sorumlu yakalandı
Elde edilen bilgiler ışığında, örgüt içerisinde sözde üst düzey sorumlu olarak anılan şüphelinin Çorlu'da bulunduğu belirlendi.
A.H. isimli şüphelinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Şüpheli, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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