Tekirdağ'da terör operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu A.H.'nin Çorlu'da olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon sonucunda Suriye uyruklu terörist tutuklandı.

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DHA

Yurdun dört bir yanında terörle mücadele devam ediyor.

Yapılan operasyonlar sonucunda örgütün üst düzey sorumluları da ekiplerden kaçamıyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonların son adresi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi oldu.

DEAŞ operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkemiz içerisinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren şahısların tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

Sözde üst düzey sorumlu yakalandı

Elde edilen bilgiler ışığında, örgüt içerisinde sözde üst düzey sorumlu olarak anılan şüphelinin Çorlu'da bulunduğu belirlendi.

A.H. isimli şüphelinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Şüpheli, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)