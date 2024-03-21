Tekirdağ'da toprak kaydı: 2 işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı Hızlı tren şantiyesinde toprak kayması sonucunda toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler harekete geçti.

AA

Tekirdağ'da panik dolu anlar...

Çerkezköy ilçesinde hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

2 işçi toprak altında kaldı

Toprak kayması sırasında iki işçi toprak altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması başlatıldı

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri toprak altına kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

1 işçi kurtarıldı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda kısa süre içinde toprak altında kalan 2 işçiden biri çıkarılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)