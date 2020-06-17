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    Tekirdağ'da vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 19:30
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    Tekirdağ'da vatandaşları dolandıran şahıs yakalandı

    Tekirdağ'da Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde kendisini mali müşavir olarak tanıtan Mustafa S. isimli şahıs, kendisinin hakim ve savcı tanıdıklarının olup adli olay takibi yaptığını söyleyerek birçok vatandaşı dolandırdı.

    DOLANDIRICI, ÇORLU'DA YAKALANDI

    Dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri Mustafa S.’yi Çorlu ilçesinde yakaladı.

    Titiz bir takip sonucu yakalanan Mustafa S. Çerkezköy’de adliyeye sevk edildi.

    Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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