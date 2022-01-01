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    Tekirdağ’da yabancı uyruklu şahısların kavgası: 3 yaralı

    Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu şahısların birbirine girdiği kavga sonucunda 3 kişinin bıçakla yaralandığı belirlendi.
    • İHA
    • 01.01.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 11:29
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    Tekirdağ’da yabancı uyruklu şahısların kavgası: 3 yaralı

    Tekirdağ, Çorlu’da yabancı uyruklu şahıslar aralarında tartıştı.

    BIÇAK VE SOPALARLA KAVGA ETTİLER

    İddiaya göre, Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi.

    3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kavga sonucunda suç aletlerinden olan bıçak yola atılmış şekilde bulundu.

    VATANDAŞLAR KAVGAYI GÖRÜNTÜLEDİ

    Çorlu'da çevreyi tedirgin eden kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Kavganın nedeni soruşturuluyor.

    Tekirdağ’da yabancı uyruklu şahısların kavgası: 3 yaralı #1

    Tekirdağ’da yabancı uyruklu şahısların kavgası: 3 yaralı #2


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