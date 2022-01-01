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- Tekirdağ’da yabancı uyruklu şahısların kavgası: 3 yaralı
Tekirdağ’da yabancı uyruklu şahısların kavgası: 3 yaralı
Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu şahısların birbirine girdiği kavga sonucunda 3 kişinin bıçakla yaralandığı belirlendi.
- İHA
- 01.01.2022 - 11:26
- Güncelleme : 01.01.2022 - 11:29
Tekirdağ, Çorlu’da yabancı uyruklu şahıslar aralarında tartıştı.
BIÇAK VE SOPALARLA KAVGA ETTİLER
İddiaya göre, Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kavga sonucunda suç aletlerinden olan bıçak yola atılmış şekilde bulundu.
VATANDAŞLAR KAVGAYI GÖRÜNTÜLEDİ
Çorlu'da çevreyi tedirgin eden kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kavganın nedeni soruşturuluyor.