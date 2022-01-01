Tekirdağ’da yabancı uyruklu şahısların kavgası: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu şahısların birbirine girdiği kavga sonucunda 3 kişinin bıçakla yaralandığı belirlendi.

Tekirdağ, Çorlu’da yabancı uyruklu şahıslar aralarında tartıştı.

BIÇAK VE SOPALARLA KAVGA ETTİLER

İddiaya göre, Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi’nde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslar, sokak arasında bıçak ve sopalarla birbirine girdi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga sonucunda suç aletlerinden olan bıçak yola atılmış şekilde bulundu.

VATANDAŞLAR KAVGAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Çorlu'da çevreyi tedirgin eden kavga anı ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kavganın nedeni soruşturuluyor.