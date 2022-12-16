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    Tekirdağ'daki sahte doktora istenen ceza belli oldu

    Pratisyen hekim olarak ailesini ve çevresini kandıran Ayşe Özkiraz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özkiraz için 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
    • 16.12.2022 - 15:56
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    Tekirdağ'daki sahte doktora istenen ceza belli oldu

    Türkiye, Tekirdağ'da çevresini ve doktor olduğuna inandıran sahte doktoru uzun süre konuştu.

    Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.

    Karara itirazı reddedildi

    Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

    Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

    13 yıla kadar hapsi isteniyor

    İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

    Tekirdağ daki sahte doktora istenen ceza belli oldu #1

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