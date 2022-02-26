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    Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

    AFAD tarafından Ukrayna'ya gönderilen 5 tır dolusu insani yardım malzemesi yola çıktı.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 19:49
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    Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

    Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından savaşın sona ermesi için diplomasi çabaları sürdürülürken insani yardım konusunda da adımlar atılıyor.

    5 TIR İNSANİ YARDIM YOLA ÇIKTI

    Tekirdağ'da AFAD tarafından hazırlanan ve içlerinde insani yardım malzemesi bulunan 5 tır gönderildi.

    Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden hareket eden tırların uğurlanmasına Vali Aziz Yıldırım, AFAD İl Müdürü Recep Erol da katıldı.

    Tekirdağ dan Ukrayna ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi #1

    Tekirdağ dan Ukrayna ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi #2

    Tekirdağ dan Ukrayna ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi #3

    Tekirdağ dan Ukrayna ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi #4


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