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- Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi
Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi
AFAD tarafından Ukrayna'ya gönderilen 5 tır dolusu insani yardım malzemesi yola çıktı.
- DHA
- 26.02.2022 - 19:49
Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından savaşın sona ermesi için diplomasi çabaları sürdürülürken insani yardım konusunda da adımlar atılıyor.
5 TIR İNSANİ YARDIM YOLA ÇIKTI
Tekirdağ'da AFAD tarafından hazırlanan ve içlerinde insani yardım malzemesi bulunan 5 tır gönderildi.
Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden hareket eden tırların uğurlanmasına Vali Aziz Yıldırım, AFAD İl Müdürü Recep Erol da katıldı.