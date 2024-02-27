Tekirdağlı ayakkabı tamircilerinin yoğun mesaisi Ayakkabı fiyatlarının artışıyla beraber vatandaşların tamire yönelmesiyle birlikte ayakkabı ustaları siparişlere yetişemez hale geldi. Dükkanı eski ayakkabılarla dolup taşan usta, çırak bulmakta zorlandıklarını söyledi.

İHA

Fiyat artışlarının ayakkabı ücretlerini etkilemesiyle vatandaşlar, artık yenisini almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Ayakkabı tamir ustaları ise müşterilere yetişmekte zorlanıyor.

Eski ayakkabılar dükkana sığmadı

Bu tamir dükkanlarından biri de Tekirdağ'da bulunuyor.

Süleymanpaşa ilçesinde ayakkabı ustaları siparişlere yetişemezken, eski ayakkabılar dükkanın dışına taşıyor.

Çırak bulmakta zorlanıyor

Ayakkabılar artık dükkanın dışına taşarken ayakkabı ustası Tolga Atmacalar, bu işi yapacak çırağın da olmamasının işlerini daha da zorlaştırdığını belirtti.

"Kimsenin gelip bu mesleği öğrenip devam ettirme gibi bir derdi yok"

Ayakkabı tamir ustası Tolga Atmacalar yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki bu hayat pahalılığı, özellikle ayakkabı başta olmak üzere birçok malzemenin tamirinde yoğunlukların oluşmasına sebep oldu. Bütün bunların yanında dediğimiz gibi artık bu işi yapacak çırak yok. Bu etkenlerin artmasıyla biz de artık birçok şeye yetişemez olduk. İnsanlar tamir etmek istiyor ama tamir edecek usta kalmadı. Biz de seçerek yapılabilecekleri elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Dükkan ayakkabıyla doldu taştı, daha da dolup taşacak. Biz de ne yapalım, yetişemiyoruz. Yardım edecek çırak bile yok. En büyük sıkıntımız çırağın olmayışı. Gençler bu işi hakir görüyor. Kimsenin gelip bu mesleği öğrenip devam ettirme gibi bir derdi yok." dedi.

"Bu işi yapacak adam kalmadı artık"

Ayakkabı ustası Rasim Erim ise yaptığı açıklamada, ayakkabıların dükkanın dışına taştığını ifade ederek, “Bu işi yapacak adam kalmadı artık. Alım gücü olmayınca insanlar eskileri tamir etmeye getiriyor. Bu durum da yoğunluğumuza sebep oluyor.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)