Edirne’de yaşanan Bulgar akınından kendi payına düşeni isteyen Süleymanpaşa ilçesi esnafı, "Bizim neyimiz eksik. Burada da bir potansiyel yakalansın istiyoruz" dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar turist akınını kendi kentlerine çevirmek için sınır kapılarında şehri bilgilendiren çalışmalar yapıyor.

İlçedeki esnaflar da Bulgar akınından faydalanmak istiyor. Bulgaristanlı turistlere seslenen Süleymanpaşalı pazarcı esnafı, "Bizim neyimiz eksik? Buraya da bekliyoruz." dedi.

Pazar esnafından Nazif Selvi Bulgarların Tekirdağ'a da gelmesini arzu ettiklerini belirterek, bu konuda yetkiliklerden yardımcı olmalarını beklediklerini söyledi.

"TEKİRDAĞ ESNAFI DA BUNDAN FAYDALANSIN"

Tahsin Günaydın ise, "Bulgarlar genellikle sınıra yakın yerlere gidiyorlar. Kırklareli’ne gidiyorlar, Edirne’ye gidiyorlar. Tekirdağ’a gelseler, tabi ki Tekirdağ esnafı için daha güzel olur. En azından Trakya Bölgesinde pazar genelinde esnaflar iş yapar. Edirne’ye nasıl Bulgarlar geliyor, Edirne esnafı nasıl memnun kalıyorsa, Tekirdağ esnafı da bundan faydalansın. Gelmelerini isteriz. Ekonomiye katkıları olur. Esnaf da en azından iş yapar sevinirler. Gelmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"BURADA DA BİR POTANSİYEL YAKALANSIN İSTİYORUZ"

Bülent Gülarslan da Tekirdağ pazarında Bulgaristanlı müşterileri beklediklerini kaydederek, "Bizim neyimiz eksik? Burada da bir potansiyel yakalansın istiyoruz. Buraya da gelsinler istiyoruz. Büyüklerimizin bu konuda ellerinden gelen neyse onu yapmasını istiyoruz. Bu vesile ile bu pazar da biraz daha hareketlenir." dedi.

Tekirdağlı esnaf, Bulgar turistlerin yolunu gözlüyor VİDEO