Tekirdağlı hayvansever Özay Kaya: Sokak hayvanına bu muameleme yapılamaz

Sokak köpeğine sahip çıkıp, sosyal medyada 'Daire 16' olarak kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı videonun kahramanı Özay Kaya, yaşananları anlattı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, mahallelerindeki sokak köpeğinin apartman yönetimince barınağa gönderilmek istenmesine tepki gösteren Özay Kaya, söyledikleriyle sosyal medyada herkesin gönlünü fethetmişti.

Özay Kaya, yaşanan olay sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaya, yaklaşık 2 sene önce sokakta yaralı bulduğu ve tedavisini üstlendiği köpeğe "Köpük" adını verdiğini söyledi.

"KULUBESİ DIŞARIDA, ZARARSIZ"

Köpük'ün barınağa gönderilmesine müsade etmeyeceğini vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

“Yaşanılan olayın bir mazisi var. Arka ayakları tutmaz vaziyetteyken biz bunu parkta gördük ve 3 aylık mücadele sonunda bu sokak köpeğini tedavilerle, beslenmeyle, ilgiyle sadece biz de değil bütün mahalleli köpeğe ilgi gösterdi. Herkes evinden kalan yemekleri vererek mama alarak başka şekilde her türlü köpeğe baktılar, sadece ben değil. Ben sadece bunu yapanların sözcüsü oldum. Bu şekilde duygusal bir bağ kurulduktan sonra da köpükle doğal olarak bunun buradan alınma isteği, barınak aranılarak, belediye aranılarak buradan aldırtacağız kararının apartman yönetiminden çıkması sonucu ben bu tepkimi dile getirdim. Çünkü dikkat ederseniz Köpük adlı köpeğimizin kulübesi apartmanın dışında.

Özay Kaya: Yaşanılan olayın bir mazisi var



"SOKAK HAYVANLARINA BU MUAMELE YAPILAMAZ"

Kanuna göre parklar, bahçeler sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları kabul edildi. Hiç kimse apartman yönetimi de dahil olmak üzere, kimseye zarar vermiyorsa, rahatsızlık vermiyorsa onu barınağa aldırtamaz. O yüzden ben sokak hayvanlarının bu şekilde muamele görmesine tepki olarak bu şekilde bir tepki gösterdim.”

"İNSAN SEVGİSİ OLAN HERKES BENİ ANLAR"

"Beni dışarıya çıkartan kızım oldu diyen" Kaya, “Kızım böyle bir karar alındığını duyduktan sonra ağlamaya başladı. Baba olan, anne olan veya insan sevgisi olan herkes anlar bunu. Videoda da zaten her yer bizim dedim. Koskocaman apartmanlarda oturuyoruz.





"BİZLER HER ŞEYİN SAHİBİ DEĞİLİZ"

Bir metrekarelik kulübede yaşayan sokak hayvanına hiç kimse bu muameleyi yapamaz. Biz her şeyin sahibi değiliz. Bütün canlılarla beraber yaşıyoruz. Kedilerle beraber, köpeklerle beraber, bitkilerle, ağaçlarla beraber bu dünya hepimizin. Sadece bizim değil.

"BU TEPKİLER BENİ ÜZÜYOR"

Tepkiler çok olumluydu. Tabii ki yüzde 5’lik bir kısım var sokak hayvanlarından zarar görmüş olan onlara da hak veriyorum. Benim bahsettiğim sokak hayvanlarından zarar görenler değil. Hiç kimseye zararı olmayan, kulübesi olan, bakımı, aşıları yapılan köpeklere bu şekilde tepkilerin olması üzüyor beni benim tepkim buna."





"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE YAŞANAN BİR SORUN"

Görüntüleri çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Kaya’nın kızı Ayça Kaya ise "Benim elimden gelen onlara bakmaktan başka bunu insanlara duyurmak ve sesimizi duyurmaktı. Bir tek bizim apartmanımızda yaşanan bir sorun değil Türkiye’nin her yerinde yaşanan bir sorun. Bunun artık bir sorun olarak değil hayatımızın bir parçası olarak yaşanılmasını duyurmak istiyordum. Umarım sesim duyulmuştur. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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