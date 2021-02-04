Teknofest 2021 ne zaman, nerede olacak? Teknofest 2021 yarışma başvurusu nasıl yapılır?

Teknofest 2021 ne zaman, nerede olacak? Teknofest 2021 yarışma başvurusu nasıl yapılır?

Teknofest'in başvuru tarihi, ne zaman ve nerede yapılacağı çoğu kişi tarafından merak edilmeye başladı. Geçen sene Gaziantep'te yapılan Teknofest bu yıl ne zaman, nerede olacak?

Teknofest 2021 için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali ayakları yerden kesen Teknofest için detaylar belli oldu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Teknofest 2021 nerede, ne zaman, nasıl başvurulur araştırmaları hız kazandı.

2021 yılında yapılacak olan Teknofest’in ne zaman ve nerede yapılacağı Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan tanıtım toplantısında açıklandı.

Yarışmaya katılım sağlamak için gerekli olan koşullar ve yarışmanın son başvuru tarihinin ne zaman olduğu merak konusu oldu.

İşte 2021 Teknofest yarışmasına dair tüm detaylar..

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN, NEREDE?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofast'in gerçekleşeceği tarih belli oldu.

Yapılan açıklamada, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Teknofest’in 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde “Teknofest’in Evi” olarak gördükleri Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşeceğini belirtti.

Bayraktar konuşmasında “Teknofest ekibi olarak 7’den 77’ye tüm milletimizi 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2021 YARIŞMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Teknofest kapsamında gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başladı.

Toplumun her kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği Teknofest Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu.

Bu yıl Teknofest Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

Teknofest başvuruları "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresinden yapılabilecek.

35 FARKLI KATEGORİ, 5 MİLYON LİRA ÖDÜL

35 farklı kategoride düzenlenen Teknofest Teknoloji Yarışmasında bu yıl geçen yıldan farklı olarak Karma Sürü Simülasyonu, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zekâ, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı ve Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları ilk kez düzenlenecek.

Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışmalarını düzenleyen Teknofest milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda çalışan gençlerin projelerine destek olma amaçlı ön elemeyi geçen takımların toplamına 5 Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği vermektedir.

Teknofest Teknoloji Yarışmasında dereceye giren takımlara ise 5 Milyon TL’nin üzerinde ki ödülün sahibi olacaklardır.

TEKNOFEST HAKKINDA

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takım Vakfı (T3 Vakfı) ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk milli teknolojisinin gelişiminde kilit rol oynayan birçok kuruluşun icra sorumlusu, bunun düzenlediği dünyanın en büyük festivalidir.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2018 yılından bu yana her yıl düzenleniyor; teknik yarışmalar, uçuş performansları, konserler, havacılık ve uzay etkinlikleri ile teknik camiaya olan ilgisi gün geçtikçe artmış, bazı etkinlikler düzenlenmiştir.

Türkiye'nin teknoloji dönüşümünün görünürlüğü artırmayı amaçlayan ulusal bir teknoloji topluluğudur.