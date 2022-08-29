TEKNOFEST 2022 ne zaman, nerede başlıyor? TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST 2022 ne zaman, nerede başlıyor? TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST 2022 için geri sayım başladı. Peki, Teknofest nerede, nasıl gidilir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl yine binlerce kişiye ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST'in bu yıl ne zaman ve nerede düzenleneceği ise, etkinliğe katılmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Teknofest 2022 ne zaman?

30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Samsun'da düzenlenecek.

Teknofest nerede yapılacak?

2022 Teknofest bu yıl Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.Yaklaşık bir hafta sürecek etkinlik çeşitli yarışmaların adresi olacak.

Yarışmalar ise şu şekilde:

Model Uygu Yarışması

Roket Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Festivale kayıt nasıl yapılır?

Kayıt işlemleri, teknofest.org adresi üzerinden gerçekleşecek.

Bu noktada ilgili seçenek işaretlenecek ve yönlendirilen sayfada kayıt tamamlanacak.