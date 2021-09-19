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    TEKNOFEST, 21 Eylül'de kapılarını bir kez daha açıyor

    TEKNOFEST, 21 Eylül'de kapılarını bir kez daha açıyor

    Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, havacılık, uzay, robotik kodlama gibi programlarla gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 14:29
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayisinde önemli adımlar atıldı.

    Atılan adımlar doğrultusunda Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST de, 2018 düzenlenmeye başladı ve Türkiye'de büyük etki uyandırdı.

    HER YIL İLGİ ARTIYOR, BU SENE BİR KEZ DAHA KAPILARINI AÇIYOR

    Birçok ilke imza atan TEKNOFEST, düzenlendiği yıldan itibaren başvuru ve ziyaretçi sayısını her yıl katladı.

    Türkiye'nin teknolojik kalkınma hamlesinde büyük rolü olan TEKNOFEST, bir kez daha kapılarını açıyor.

    HAVACILIKTAN YAPAY ZEKAYA KADAR HER ŞEY VAR

    TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

    Türkiye'de milli, özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü etkinlete, havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, bu sene de takvime eklendi.

    TEKNOFEST, 21 Eylül de kapılarını bir kez daha açıyor #1

    TEKNOFEST, 21 Eylül de kapılarını bir kez daha açıyor #2

    TEKNOFEST, 21 Eylül de kapılarını bir kez daha açıyor #3

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