TEKNOFEST Adana 1 milyon 100 bin ziyaretçi ağırladı Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Adana, 5 günde 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı. Birçok faaliyete ev sahipliği yapan TEKNOFEST, katılımcılarından büyük ilgi gördü.

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İHA

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yedinci yılını kutluyor.

Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e bu yıl Adana ilk kez ev sahipliği yaptı.

Esnaf ve vatandaşların heyecanla karşıladığı festival, çok sayıda ziyaretçinin uğrak noktası haline geldi.

2 Ekim’de başlayıp 6 Ekim’de sona eren ve 5 gün süren festivalde, teknoloji ile yenilik tutkunu binlerce kişi bir araya geldi.

KATILIMCILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda projelerini sergileyen gençler, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

TEKNOFEST, bünyesinde gerçekleştirdiği etkinlik ve yarışmalarla teknolojiye olan ilgiyi artırmanın yanı sıra Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yeni bir ivme kazandırdı.

1 MİLYON 100 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Festivalin kapanış törenini birlikte gerçekleştiren TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 1 milyon 100 bin ziyaretçi sayısı ile Adanalıların TEKNOFEST ’e olan ilgisine teşekkür etti.

Beşinci gününde büyük bir coşkuyla devam eden TEKNOFEST Adana’nın kapanış törenine ayrıca Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

"TEKNOFEST BİR UMUT HAREKETİDİR"

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TEKNOFEST ana sahnesinde gerçekleşen kapanış seremonisinde TEKNOFEST Akdeniz’in kalbi, güzel Adana’ya büyük bir minnettarlıkla veda ediyoruz diyerek sözlerine başladı. Bayraktar konuşmasına şöyle devam etti:

Bu güzel şehir, mertliğiyle, yiğitliğiyle bilinen Adana; TEKNOFEST’e, Milli Teknoloji Hamlesi’ne ve Türk gençlerine büyük bir sevgiyle sahip çıktı! Bu meydanda ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. TEKNOFEST, yalnızca bir teknoloji festivali değil. TEKNOFEST, geleceğe yön veren, gençlerimize umut aşılayan, dünyaya ilham olan bir hareket. Sizlerin bitmek bilmeyen enerjisi ve heyecanıyla, insanlığı ileriye taşıyacak bir neslin temellerini attık. TEKNOFEST; bir dönüşüm, bir umut hareketidir! Karanlığa karşı sesini yükselten, adaletsizliklere karşı duran, teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak olan bizleriz. Dünyanın geleceğine sizler yön vereceksiniz. Teknolojiyle insanlığı birbirine yakınlaştıracak, daha merhametli, daha hür ve daha adil bir dünyayı sizler kuracaksınız.

"2025'TE DAHA BÜYÜK HEDEFLERE YELKEN AÇACAĞIZ"

TEKNOFEST Akdeniz’in düzenlenmesinde büyük emeği olan Adana Valiliği’ne, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Çukurova, Ceyhan, Pozantı, Kozan ve Karaisalı ilçe belediyelerine de teşekkürlerini sunan Bayraktar, 2025 yılının TEKNOFEST’in çok daha büyük hedeflere yelken açtığı bir yıl olacağını belirtti.

Bayraktar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’da düzenleyecekleri TEKNOFEST'lerde, hem ülkemizin hem de dost ve kardeş coğrafyaların gençleriyle yeni başarılara imza atacaklarını söyledi.

"GELECEK SİZSİNİZ, SİZ GELECEKSİNİZ"

Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bayraktar, “Sevgili gençler, hayallerinizle, azminizle dünya çapında başarılara imza atmaya hazır olun! TEKNOFEST, hayallerinizin hayat bulduğu, dünyayı değiştiren projelerin doğduğu yer olmaya devam edecek. İyiliğin hüküm sürdüğü, daha merhametli, daha hür, daha adil bir dünyayı, sizler, güneş yüzlü Türk gençleri inşa edecek! Gelecek sizsiniz! Siz geleceksiniz!” dedi.

"BU MİLLETİN BİLEĞİ BÜKÜLMEZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST’in kapanış konuşmasında “Milli Teknoloji Hamlesi’ne bir seferberlik ruhuyla sahip çıkacağız. Ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada ülkemizi huzur ve istikrar adasına dönüştüren kazanımlarımızdan asla taviz vermeyeceğiz.” dedi.

Kacır, sözlerine şöyle devam etti;

Vatan sevdalısı insanların güzel şehri Adana’da, tam bağımsız Türkiye’nin meydanı TEKNOFEST’te bir kez daha bütün dünya gördü ki Türk milletinin iradesi sarsılmaz, Allah’ın izniyle, bu milletin bileği bükülmez. Müreffeh yarınlarımıza giden yolda bir an bile durmayacak, duraksamayacağız. Bu duygularla, TEKNOFEST yarışmalarına katılan, Millî Teknoloji Hamlesi kahramanı gençlerimizi yürekten kutluyorum. Anne babalarının, öğretmenlerinin ve bizlerin göğsünü kabartan, iftihar kaynağımız TEKNOFEST kuşağını tebrik ediyorum. Tüm paydaşlarımıza TEKNOFEST’in düzenlenmesine sundukları katkılar için şükranlarımı sunuyorum.

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde hız kesmeden devam eden rekabetin sonunda ilk üç dereceye giren takımlar, ödüllerini kapanış töreninde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldılar. Birincilik ödülünü MCT Sensor Merkutech 21, ikincilik ödülünü ITU RAKE, üçüncülük ödülünü ise PSİKOD aldı.

GÖKYÜZÜ EFSANELERİ AĞIRLADI

Günün en çok beklenen etkinliklerinden biri olan uçuş gösterileri, yine nefesleri kesti. Adana semalarında Atak Helikopteri, F16, kc-135 ve S70 Çelik Kanatlar’ın uçuş gösterileri, Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün nefes kesen gösterileri ile T70’in havadan tahliye uçuşu izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Havacılığa ilgiyi artırmayı amaçlayan bu gösteriler, özellikle çocukların hayal dünyasına yeni ufuklar açtı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK VE EĞLENCELER

TEKNOFEST'in çocuklara yönelik etkinlikleri, son günde de büyük ilgi gördü.

Bilim gösterileriyle çocuklar hem eğlendi hem de bilimi keşfetmenin heyecanını yaşadı. Oluşturucu atölyeler ve eğitici etkinliklerle dolu gün, minik keşfedicilerin gözünde geleceğe dair büyük hayaller canlandırdı.

TEKNOFEST Çocuk Sahnesi, eğlence ve eğitimi buluşturan etkinlikleriyle minik ziyaretçilere dopdolu bir gün yaşattı.

Ödüllü bilgi yarışmaları, "Sahne Senin" çocuk etkinlikleri, Hürkuş ve Gökbey Müzikali gibi dikkat çekici performanslarla dolu sahnede, çocuklar hem eğlendi hem de öğrenmenin keyfini çıkardı.

BİR ÇOCUK GELSİN, BİR UÇAĞA DOKUNSUN

Özdemir Bayraktar anısına düzenlenen "Bir Çocuk Gelsin, Bir Uçağa Dokunsun" programı kapsamında, çocuklar unutamayacakları bir uçuş deneyim yaşadı.

Uçaklara dokunma ve uçuş programlarına katılma fırsatı bulan minikler, havacılık dünyasının kapılarını araladı. Bu proje kapsamında 40 bin çocuk etkinliğe katılarak, geleceğin mühendisleri ve pilotları olma yolunda ilk adımlarını attılar.

TEKNOFEST Adana, heyecan ve inovasyon dolu etkinlikleriyle, ziyaretçilerine teknoloji ve bilim dünyasında unutulmaz bir yolculuk sunarak beşinci gününde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)