TEKNOFEST, Ankara'daki yağmura rağmen devam ediyor Cumhuriyetin 100'üncü yılında TEKNOFEST etkinliklerinin üç farklı ilde yapılmasına karar verildi. İstanbul'dan sonra Ankara'da düzenlenen etkinliklerin son gününde de TEKNOFEST, yağmura rağmen vatandaşın ilgisini çekiyor.

AA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Ankara'da beşinci gün etkinlikleri devam etti.

Festival, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarını bir araya getirdi.

Etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor.

Yağmura rağmen TEKNOFEST

Vatandaşlar, festivalin son gününde yağmura rağmen etkinlikleri takip etti. Şiddetli yağışa rağmen TEKNOFEST'e ilgi azalmadı.

Yağmurluk giyip şemsiyeyle fuar alanını gezen ziyaretçiler stantları inceledi.

Özel Harekat Başkanlığı ekiplerinin gösteri uçuşu gerçekleşti

Festival kapsamında, Özel Harekat Başkanlığı ekipleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

"Yağmur yağacağını bildiğimiz halde geldik"

Eşi ve çocuklarıyla festivale gelen Mahmut Onay, yağmurlu olmasına rağmen TEKNOFEST coşkusundan geri kalmak istemediklerini söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

Yağmur yağmasına rağmen geri dönmedik, geziyoruz. Helikopterleri, uçakları, arabaları gördük çok beğendik.

"TEKNOFEST’e yetişmek için dün Antalya’dan geldik"

Ailesiyle festival alanındaki stantları gezen Ertan Yıldız, şöyle konuştu:

İlk defa geliyoruz. TEKNOFEST’e yetişmek için dün Antalya’dan geldik. Yağmurlu olacağını bilemedik ama yağmurluk yetiyor. Yağmur durmasa da bizim için önemli değil, gezmeye devam ediyoruz.

"Yağmura rağmen TEKNOFEST' çok eğlenceli geçiyor"

İki çocuğuyla birlikte festivale gelen Hüseyin Arslan, yağmura rağmen TEKNOFEST'in çok eğlenceli geçtiğini şu sözlerle aktardı:

Yağmur yağacağını bildiğimiz halde geldik. Çocukların çok ilgisi var. Biz de onlar istediği için geldik. Yağmur olsa da bir şekilde devam ediyoruz, dönmedik.