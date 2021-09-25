TEKNOFEST gösteri uçuşları heyecan yarattı

Atatürk Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST kapsamında GÖKBEY, ATAK helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, AKSUNGUR ve F-16'lar gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in dördüncü gününde yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçlarının yaptığı 'Milli Kanatlar' uçuş gösterisi nefesleri kesti.

UÇAK, HELİKOPTER VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZ GÖKLERDE

TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan genel maksat helikopteri GÖKBEY, ATAK helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, AKSUNGUR ve F-16'nın 40 dakika süren gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Solotürk ve Türk Yıldızları’nın da gökyüzünü şenlendirdiği festivale katılanlar birçok hava aracını yakından görme fırsatı buldu.