Teknofest İstanbul'da hava gösterileri nefes kesti

TEKNOFEST 2018 yılında itibaren ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.
Binlerce gecin heyecanla beklediği TEKNOFEST 1 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.
Türkiye, savunma alanında başarıdan başarıya koşuyor.
Hayata geçirilen ve dünyada adeta göğüs kabartan projeler, envantere giriyor.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.
İlk gün Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, ziyaretçilere gösteri düzenlenmeye hazırlanıyordu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen gösterisi dün adeta nefes kesti.
Boğazı hava gösterileri süsledi
TEKNOFEST 2023 kapsamında Türk Hava Kuvvetleri İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Uçuşta, Airbus A400M Atlas, SOLOTÜRK, F-16 ve F-4E 2020 tipi uçaklar görev aldı.
TEKNOFEST, ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti. Festival kapsamında Hürkuş gösteri yaptı.
Festival kapsamında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma uçuş gerçekleştirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi "Türk Yıldızları" da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
İşte nefes kesen o kareler...