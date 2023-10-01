TEKNOFEST İzmir sona erdi: Hafta sonu ziyaretçi akını yaşandı Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir'de ilk kez düzenlenen uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün yapılan etkinliklerle tamamlandı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğündeki organizasyon için hazırlıklar aylar öncesinden yapıldı.

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Festivale 29 Eylül'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kurulan stantlarda yerli ve milli teknolojinin gelişmesini sağlayan kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektöre ait birçok kurum ve üniversiteler, geliştirdikleri teknolojileri İzmirlilere tanıtma şansı buldu.

Alanda sergilenen Gökbey Helikopteri, Bayraktar Akıncı, Kızılelma, TB3 gibi hava araçlarının önünde ziyaretçiler hatıra fotoğrafları çektirdi.

Pilotlar gökyüzünde heyecan verici gösterilere imza attı

Festival boyunca Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları envanterinde yer alan helikopter ve diğer hava araçlarıyla pilotlar gökyüzünde heyecan verici gösterilere imza attı.

Festivalde, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkı gibi pek çok aktivite yapıldı, bilim atölyeleri düzenlendi.

Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan festival, özellikle hafta sonu yoğun ilgi gördü. Alana gelmek isteyenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yarışmalar

Festival kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarında girişim yarışması düzenlendi. Dereceye giren projelere yaklaşık 10 milyon liralık destek sağlandı.

Ülke genelindeki Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinin katılımıyla "Makeathon" ve "Fikir Maratonu" yarışmaları da düzenlendi.

Festivalin kapanış töreni bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 100. yılında 3. festival

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan organizasyonun ilki 2018'de İstanbul'da düzenlenmişti.

Festival 2019 ve 2021'de yine İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilmişti.

Bu yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)