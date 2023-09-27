TEKNOFEST İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel detay TEKNOFEST, bu kez teknoloji ve bilim meraklılarına İzmir'den "merhaba" dedi.

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Türkiye, savunma alanında başarıdan başarıya koşuyor.

Hayata geçirilen ve dünyada adeta göğüs kabartan projeler, envantere giriyor.

TEKNOFEST ilk düzenlendiği andan bugüne, halkı yeni gelişmelerle buluşturan, sergilediği gelişmelerle baş döndüren ve gençleri teknoloji ile tanıştırarak önlerinde bir çığır açan etkinlik olarak yoluna devam ediyor.

Milyonlarca vatandaşın akın ettiği festivalin 2023 yılı için son etkinliğinin adresi İzmir.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını açan festival, 1 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilim şovları başta olmak üzere çok sayıda bilim ve kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Teknoloji ve girişim yarışmaları da düzenlenecek.

100.yıl detayı

Festival, ilk gününde büyük bir coşkuyla başlarken, Cumhuriyet'in 100.yılı da unutulmadı.

İnsansız hava aracının kuyruğu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Bayrağı posteriyle kaplandı.

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TEKNOFEST'e ilk günden yoğun ilgi

Öte yandan ilk günden ziyaretçiler, TEKNOFEST alanında bulunan standlara yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek "Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayabilecek.

TEKNOFEST'e internetten kayıt yaptırılıyor

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Ulaşım için toplu taşıma öneriliyor

TEKNOFEST için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri önerildi.

ESHOT'un, festival alanına İZBAN Ulukent ve Egekent istasyonları ile Bostanlı İskelesi'nden ring seferleri düzenleyeceği, dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtildi.

Ankara ve İstanbul'da ziyaretçi akını

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.

İstanbul'daki festival, 2,5 milyonu aşan ziyaretçisiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olarak tarihe geçmişti. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen festivali ise 943 bin kişinin ziyaret ettiği bildirilmişti.