TEKNOFEST ne zaman başlıyor? TEKNOFEST'e nasıl ve nereden kayıt olunur?

TEKNOFEST ne zaman başlıyor? TEKNOFEST'e nasıl ve nereden kayıt olunur?

Havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi alanında gençlere fırsatlar sunan TEKNOFEST başlıyor. Katılmak isteyenler ise "TEKNOFEST'e nasıl ve nereden kayıt olunur?" sorusunu araştırıyor.

2018 yılında yapılmaya başlayan ve milyonlarca kişinin katıldığı TEKNOFEST heyecanı, bu sene yine Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Gençlere havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi alanında fırsatlar sunan, onların yaptığı icatları destekleyen TEKNOFEST'e dair detaylar ise merak konusu oldu.

Yarışmaları ve gösterileri izlemek isteyenler, TEKNOFEST'in ne zaman yapılacağını ve nereden kayıt olunacağını araştırmaya başladı.

Vatandaşlar, "TEKNOFEST ne zaman başlıyor? TEKNOFEST'e nasıl ve nereden kayıt olunur?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, TEKNOFEST ne zaman başlıyor? TEKNOFEST'e nasıl ve nereden kayıt olunur? İşte ayrıntılar...

TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teknofest 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'E NERDEN VE NASIL KAYIT OLUNUR?

TEKNOFEST'e gitmek isteyenlerin, web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak, festivale gidenler iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış ya da koronavirüs hastalığını geçirip, tek doz aşılarını yaptırdılarsa eğer HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Koronavirüs aşısı olmamış ya da tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

18 YAŞ ALTINDAKİLER İÇİN KAYIT ZORUNLU MU?

18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.