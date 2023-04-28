TEKNOFEST yoğun ilgi görüyor! 2. günde SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 5 gün sürecek olan festivalde, SOLOTÜRK, sahneye çıkarak gösteri düzenlendi.

AA & Ensonhaber

İlk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar ve aktiviteler dün kapılarını açtı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Bugün ise ikinci gününde de çok sayıda katılım oldu.

1 Mayıs'a kadar sürecek

Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için festivalde çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

Festival, 1 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Sahne SOLOTÜRK'ün

Öte yandan ilk gün Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, ziyaretçilere gösteri düzenlenmeye hazırlanıyordu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen gösteri adeta nefes kesti.

7'den 70'e tüm vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi.

İşte sahneye çıkan SOLOTÜRK'ün gösterisinden kareler...