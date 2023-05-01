TEKNOFEST'in 2'nci gününde gösteri düzenleyen SOLOTÜRK pilotu o anları anlattı

İHA

TEKNOFEST'in 6'ncısı bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi.

Festival alanında yerli ve milli Havacılık, Uzay ve Teknoloji kapsamında düzenlenen gösteriler, yarışmalar ve aktiviteler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bugün son gün olan TEKNOFEST'te 7'den 70'e her yaş grubundan ziyaretçi geldi.

Burada, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK de vatandaşlar için eşsiz bire gösteriye imza attı.

İzleyenlerin adeta nefesini kesen gösteride, ortaya çıkan kareler büyük beğeni topladı.

SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Mert, TEKNOFEST’te yaşadığı heyecanı anlattı.

TEKNOFEST’te olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen, SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Emre Mert, şu ifadeleri kullandı:

SOLOTÜRK, ekibi olarak TEKNOFEST organizasyonunda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Çünkü burada gençlerimizin kardeşlerimizin gözlerindeki o pırıltıyı görebiliyoruz. Yaşını almış insanlarımızın o yorgun gözlerinin altında ki o ışığı tekrar görebiliyoruz. Bu bizim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey halkımızla iletişim içerisinde bulunuyoruz. Bu da bizim için çok değerli. Zorlu manevralarımız var. Bunun için hem fiziksel ve ruhsal olarak da gerçekten bir mücadele içerisindeyiz. Fakat hepimizin belli yıllar 20 senedir uçuyorum. Aynı şekilde Murat binbaşımızın da, Yasin binbaşımızın da. Bu tecrübenin sentezi olarak bütün bu manevralarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde bakım ekibinde görevli personelimiz de kendi ihtisaslarında oldukça tecrübeli.