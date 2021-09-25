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    TEKNOFEST'in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu

    TEKNOFEST'in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar ile birlikte kollarını bağlayarak gelenekselleşen TEKNOFEST duruşu yaptı ve fotoğraf çektirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 16:58
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 2021'i (TEKNOFEST) ziyaret etti.

    Burada gösterileri takip eden Erdoğan daha sonra katılımcılara seslendi.

    AZİZ SANCAR İLE TEKNOFEST SELAMI

    27 il ile canlı bağlantı kurulan platformda Deneyep Atölyeleri'ni hizmete açan Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler program sonunda kollarını bağlayarak TEKNOFEST duruşu yaptı ve fotoğraf çektirdi.

    Erdoğan'a bu yıl Nobel ödüllü Aziz Sancar da eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

    TEKNOFEST'in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu VİDEO

    TEKNOFEST in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu #1

    TEKNOFEST in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu #2

    TEKNOFEST in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu #3

    TEKNOFEST in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu #4

    TEKNOFEST in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu #5

    TEKNOFEST in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu #6

    TEKNOFEST in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu #7

    TEKNOFEST in klasikleşen selamına bu yıl Aziz Sancar da dahil oldu #8

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