TEKNOFEST'te Birleşik Arap Emirlikleri akrobasi ekibi gökyüzünü renklendirdi

AA
TEKNOFEST Festivali'nin bünyesinde yarışmalar, sergiler, konferanslar ve tanıtımlar aynı anda yürütülürken gökyüzündeki gösteriler de nefes kesiyor.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, katılımcı rekorları kırarak düzenlenmeye devam ediyor.
Festivalin dördüncü gününde yoğunluk Atatürk Havalimanı'nda devam etti.
Birleşik Arap Emirlikleri akrobasi ekibi gösteri yaptı
Festival kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçaklardan oluşan akrobasi ekibi de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.