TEKNOFEST'te Birleşik Arap Emirlikleri akrobasi ekibi gökyüzünü renklendirdi TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor ve katılım rekorları kırılıyor. Gösterilen ve sergilenen ürünlerin çoğu yerli ve milli olmasına rağmen uluslararası düzeyde de katılım oldu.

AA TEKNOFEST Festivali'nin bünyesinde yarışmalar, sergiler, konferanslar ve tanıtımlar aynı anda yürütülürken gökyüzündeki gösteriler de nefes kesiyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, katılımcı rekorları kırarak düzenlenmeye devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde yoğunluk Atatürk Havalimanı'nda devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri akrobasi ekibi gösteri yaptı Festival kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçaklardan oluşan akrobasi ekibi de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.