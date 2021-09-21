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    TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'nın nefes kesen uçuş gösterisi

    Katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşatan Türk Yıldızları, gökyüzünde uçakla yaptıkları gösteride adeta dans etti. O anlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
    • AA
    • 21.09.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 17:12
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    TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'nın nefes kesen uçuş gösterisi

    Savunma sanayii alanında son yıllarda büyük yol ilerleyen Türkiye, 4 yıldır düzenlediği TEKNOFEST ile de gençlerde heyecan uyandırıyor.

    Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST'te çok sayıda yerli ve milli ürün sergilenirken, savunma sanayii ile birlikte uçaklar da dikkat çekiyor.

    Dün Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından yapılan İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşunun ardından, bugün de izleyenleri büyüleyen bir sunum yapıldı.

    İZLEYENLER HAYRAN KALDI

    TEKNOFEST'e katılan ziyaretçilere özel hazırlanan bir gösteri ile uçaklar havalanarak görenleri kendilerine hayran bıraktı.

    TÜRK YILDIZLARI, GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

    Katılanların büyük bir ilgiyle takip ettiği Türk Yıldızları, gökyüzünde adeta uçaklarla dans etti.

    TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'nın nefes kesen uçuş gösterisi VİDEO

    TEKNOFEST te Türk Yıldızları nın nefes kesen uçuş gösterisi #1

    TEKNOFEST te Türk Yıldızları nın nefes kesen uçuş gösterisi #2

    TEKNOFEST te Türk Yıldızları nın nefes kesen uçuş gösterisi #3

    TEKNOFEST te Türk Yıldızları nın nefes kesen uçuş gösterisi #4

    TEKNOFEST te Türk Yıldızları nın nefes kesen uçuş gösterisi #5

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