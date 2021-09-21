Katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşatan Türk Yıldızları, gökyüzünde uçakla yaptıkları gösteride adeta dans etti. O anlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Savunma sanayii alanında son yıllarda büyük yol ilerleyen Türkiye, 4 yıldır düzenlediği TEKNOFEST ile de gençlerde heyecan uyandırıyor.

Bu yıl İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST'te çok sayıda yerli ve milli ürün sergilenirken, savunma sanayii ile birlikte uçaklar da dikkat çekiyor.

Dün Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından yapılan İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşunun ardından, bugün de izleyenleri büyüleyen bir sunum yapıldı.

İZLEYENLER HAYRAN KALDI

TEKNOFEST'e katılan ziyaretçilere özel hazırlanan bir gösteri ile uçaklar havalanarak görenleri kendilerine hayran bıraktı.

TÜRK YILDIZLARI, GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Katılanların büyük bir ilgiyle takip ettiği Türk Yıldızları, gökyüzünde adeta uçaklarla dans etti.

TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'nın nefes kesen uçuş gösterisi VİDEO

