Tekrir-i Müzakere nedir? Tekrir-i Müzakere şartları..

Meclis gündeminde yer alan Tekrir-i Müzakere ne demek merak konusu oldu. Tekrir-i Müzakere nedir, şartları nelerdir? İşte detaylar..

Yapılması planlanan güvenlik soruşturmasının meclisteki milletvekillerinin reddedilmesi olayı, Tekrir-i Müzakere'yi gündeme getirdi.

Vatandaşlar Tekrir-i Müzakere hakkında bilgileri araştırıyor.

Yeniden görüşme anlamına gelen Tekriri Müzakere nedir? Şartları nelerdir? İşte Tekrir-i Müzakere hakkında bilgiler..

TEKRİR-İ MÜZAKERE NEDİR?

Kelime anlamı olarak görüşmenin yinelenmesi manasını taşıyan Tekrir-i Müzakere, geçmişte yapılmış bir görüşmede alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi amacıyla o görüşmenin tekrarlanmasıdır.

GENEL KURULDA TEKRİR-İ MÜZAKERE

Genel Kurul ve komisyon görüşmelerinde olmak üzere iki türü vardır:

Genel Kurulda kanun tasarı veya teklifinin kabul edilmiş bir maddesinin, metnin tümü oylanmadan önce yeniden görüşülmesidir. Yeniden görüşme önergesi hükûmet veya esas komisyonca bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.

Bu istem Danışma Kurulu'nun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır. Anayasa değişikliği görüşmelerinde tekrir-i müzakere yapılmaz.

KOMİSYONDA TEKRİR-İ MÜZAKERE

Komisyonda tekrir-i müzakere iki durumda söz konusu olmaktadır:

1- Komisyonun gündeminde yer alan bir konunun görüşülmesi tamamlanmadan önce, o konu ile ilgili belli bir hususun yeniden görüşülmesidir. Bu yöndeki istem, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyuyla kararlaştırılır.

2- Komisyonun gündeminde yer alan bir konunun görüşülmesi tamamlandıktan sonra, komisyon raporunun TBMM Başkanlığına verilmemiş olması şartıyla, aynı konunun komisyonda yeniden görüşülmesidir.

Yeniden görüşme, komisyon üye tamsayısının salt çoğunluğunca gerekçeli ve yazılı olarak istenmelidir. Bu şekilde yeniden görüşme talebi yalnızca bir defa için mümkündür.