Suriye'de tarihi günler...

2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti.

27 Kasım'da harekete geçen muhalifler Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam'ı da ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirdi.

SURİYELİLER DÖNÜŞ YAPIYOR

Suriye'nin kanlı rejiminin devrilmesiyle, Esad'ın zulmünden kaçan Suriyeliler ülkelerine dönüş yapıyor.

Bu kapsamda yıllar önce Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sınır kapılarına doğru yönelmeye başladı.

TEKSTİL ATÖLYELERİ BOŞ KALDI

İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler dönüş hazırlıklarına başlarken bazı Suriyeliler ise haberi alır almaz çalıştıkları işlerden ayrılarak ülkesine döndü.

Suriyelilerin İstanbul'da yoğunlukta çalıştığı bazı tekstil atölyeleri ise boş kaldı.

"8 PERSONELİMİZ VARDI ŞİMDİ 3-4 KİŞİYLE İDARE EDİYORUZ"

Pazartesi günü iş başı yapmak için Bağcılar'da bulunan atölyesine gelen Mesut Kaya şu ifadeleri kullandı:

"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR AÇIĞA SEBEP OLACAK"

İmalatçı Ömer Öz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz toptan iş ve üretim yaptığımız için müşterimizin belli günlerde yüklemeleri oluyor biz de bunu yetiştirmek adına mücadele veriyoruz. Maalesef ki eleman konusunda sıkıntı yaşadığımız için zamanında müşterilerimize üretimleri siparişleri ulaştıramıyoruz. Üretim aşamasında eleman yokluğundan zamanında üretimimizi yapmadığımız için müşterimize veremediğimiz için onlar da butiklere yetiştiremedikleri için zincirleme olarak bir sıkıntı oluyor. Tekstil sektöründe ciddi bir açığa sebep olacak. Önümüzdeki günlerde daha çok sorun yaşayacağımızı görüyor ve düşünüyorum birçok atölyeyle çalışıyoruz ama şu an 20 kişilik atölyeler beş kişiye kadar düşmüş durumda. Sadece atölye olarak da değil mağaza konusunda da Suriyeliler her dalda, her aşamada, mağazada da yabancı dilleri olduğu için ve bu konuya da hakim oldukları için sadece üretimde değil satış odaklı olarak da baktığımızda bizi bir sorun bekliyor.