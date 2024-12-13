DHA

Suriye'de tarihi günler...

2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti.

27 Kasım'da harekete geçen muhalifler Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam'ı da ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirdi.

SURİYELİLER DÖNÜŞ YAPIYOR

Suriye'nin kanlı rejiminin devrilmesiyle, Esad'ın zulmünden kaçan Suriyeliler ülkelerine dönüş yapıyor.

Bu kapsamda yıllar önce Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sınır kapılarına doğru yönelmeye başladı.

TEKSTİL ATÖLYELERİ BOŞ KALDI

İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler dönüş hazırlıklarına başlarken bazı Suriyeliler ise haberi alır almaz çalıştıkları işlerden ayrılarak ülkesine döndü.

Suriyelilerin İstanbul'da yoğunlukta çalıştığı bazı tekstil atölyeleri ise boş kaldı.

"8 PERSONELİMİZ VARDI ŞİMDİ 3-4 KİŞİYLE İDARE EDİYORUZ"

Pazartesi günü iş başı yapmak için Bağcılar'da bulunan atölyesine gelen Mesut Kaya şu ifadeleri kullandı:

Geçen pazar günü Suriye'deki rejimin değişmesi ile kutlamalardan sonra pazartesi işbaşı yapacağımız sırada dükkanı açtığımızda kimsenin gelmediğini fark ettik. Gelmediğini anlayınca Suriyelilerin sessiz sedasız gittiğini anladık. Bundan dolayı işsiz ve elemansız kaldık. Tek başımıza yapabileceğimiz bir durum yok. Eşten dosttan yardım istiyoruz, bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Üretimimizi azalttı, iş dikemez olduk. Eleman bulamıyoruz kendi yerli elemanımız hiç yok. Yani yabancıların sayesinde tekstil bir nebze ayakta duruyordu. Kendi insanımızın alttan yetişmemesi bizi daha kötü ediyor. Tekstilin gidişi iyi değil. 20 makineli atölyemizde 7-8 personelimiz vardı. Şimdi 3-4 kişiyle idare ediyoruz. Gördüğünüz gibi işler zaten kaldı böyle. Atölyelerimiz bomboş, diyebileceğimiz başka bir şey yok. İnşallah kendi insanlarımızı yetiştiririz, tekstili yeniden ayaklandırırız. Devletimizden yardım bekliyoruz.

"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR AÇIĞA SEBEP OLACAK"

İmalatçı Ömer Öz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: