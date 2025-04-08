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Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan B.B.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda YouTube platformunda platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.

YAKALANDI

M.İ., polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.