Tel Abyad'da sivilleri hedef alan terörist, yakalandı

Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motositletle sivilleri hedef alan PKK/YPG'li 1 terörist, yaralı olarak yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motositletle sivilleri hedef alan PKK/YPG'li bir teröristin, yaralı olarak yakalandığını duyurdu.

TUZAKLANMIŞ HALDE OLAN EYP İMHA EDİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından imha edildi" denildi.