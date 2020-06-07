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    Tel Abyad'da sivilleri hedef alan terörist, yakalandı

    Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motositletle sivilleri hedef alan PKK/YPG'li 1 terörist, yaralı olarak yakalandı.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 15:57
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    Tel Abyad'da sivilleri hedef alan terörist, yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motositletle sivilleri hedef alan PKK/YPG'li  bir teröristin, yaralı olarak yakalandığını duyurdu.

    TUZAKLANMIŞ HALDE OLAN EYP İMHA EDİLDİ

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP), Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimiz (METİ) tarafından imha edildi" denildi.

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